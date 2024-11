L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla spinosa questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano la partita di domani a San Siro sarà la volta buona per incontrare l’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli. De Laurentiis e Manna lavorano da tempo per rinnovare il contratto del georgiano, ma il tutto stenta a concretizzarsi per via del gap tra domanda ed offerta e la cifra della clausola rescissoria. Domani si vedrà ci saranno novità in vista.