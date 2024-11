L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sfida di domani tra Inter e Napoli. Secondo il quotidiano domani sarà l’ennesimo incrocio tra Antonio Conte e Simone Inzaghi. C’è un filo sottile del destino che li avvicina molto spesso, domani il mister nerazzurro sfiderà quello azzurro per prendersi il primato in classifica e scacciare il suo fantasma, che per anni è stato una presenza ingombrante alla Pinetina. Domani sarà anche la sfida tra l’attuale campione d’Italia e colui che proverà a toglierglielo, l’uomo della seconda stella contro l’ex dimessosi subito dopo la conquisto del diciannovesimo scudetto. Ora dopo essersi tolto il pesante confronto con il mister azzurro Inzaghi vuole superarlo in classifica, con il suo credo calcistico, che non è quello vista nel secondo tempo contro l’Arsenal.