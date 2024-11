L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul tweet di ieri del Presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano De Laurentiis ieri ha provato a stemperare le tensioni che s’avvertono in giro. La gara con l’Atalanta sembra sia stata smaltita, ma intorno al Napoli sembra ci sia un senso di smarrimento e così il presidente su X appoggia pubblicamente Antonio Conte, approvando i concetti che il tecnico trasmette ogni volta che può. Il patron azzurro afferma di aver visto troppe reazioni improprie, ma in realtà sarebbero quelle di una sconfitta rumorosa. De Laurentiis è il presidente e deve governare il Napoli ed evitare che si possa generare altro. Ha de-responsabilizzato Castel Volturno e dintorni non citando persino la Champions, ma mantenendosi largo. L’obiettivo dichiarato dal presidente è ritornare in Europa. Poi mai dire mai.