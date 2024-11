L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro l’Inter. Secondo il quotidiano c’è grande attesa per la gara tra Inter e Napoli, le due squadre occupano i primi due posti della Serie A. Billy Gilmour collezionerà la sua quinta partita consecutiva da titolare in campionato. Lobotka è recuperato ed è regolarmente a disposizione, ma l’idea è che domani sera contro l’Inter non partirà dal primo minuto. Toccherà ancora allo scozzese dirigere la regia di una squadra che dovrebbe presentare qualche accorgimento nel sistema di gioco. Quindi Conte è orientato a confermare la stessa formazione che ha battuto il Milan e che domenica ha perso con l’Atalanta. Quindi ci sarà Meret in porta, difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa, Gilmour e McTominay a centrocampo; Politano e Kvaratskhelia con Lukaku in attacco.