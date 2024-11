L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul tandem azzurro ovvero Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano i due assi del Napoli già sanno come fare per raggiungere la felicità sul prato di San Siro. Lukaku e Kvaratskhelia hanno già messo insieme nove gol, quattro per il primo e cinque per il secondo. E già dieci giorni fa sono stati protagonisti alla Scala del Calcio segnando i due gol per battere il Milan. L’intesa c’è già, ma è ancora tutta da scoprire per i due che stanno ancora imparandosi a conoscere. Infatti solamente nella partita di Cagliari i due sono stati capaci di realizzare gol e assist per l’altro in questo campionato. I due si cercano sempre: il georgiano parte da sinistra e si accentra, il belga giocando in area o facendo la sponda sostenendo la squadra. Con l’Atalanta quesr’intesa è mancata e proveranno dunque a rifarsi contro l’Inter.