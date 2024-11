Sky – Le probabili di Inter-Napoli, Conte pronto a confermare l’11 visto contro l’Atalanta

Arriva un altro importante big match per il Napoli di Antonio Conte, che domenica sera a San Siro affronterà l’Inter di Simone Inzaghi. La partita è molto importante perché le due squadre vengono divise da un solo punto in classifica, con i partenopei che vogliono preservare il vantaggio come prima della classe. Sky riporta le probabili scelte dei due mister, con il tecnico salentino che siede sulla panchina azzurra pronto a confermare gli stessi 11 visti contro l’Atalanta. Nonostante Lobotka sia stato recuperato si vuole andare cauti per evitare ricadute, proprio per questo motivo potrebbe partire dal 1′ minuto al fianco di McTominay ed Anguissa lo scozzese Billy Gilmour. Dall’altra parte Inzaghi ha fatto riposare alcuni titolari nella sfida di Champions contro l’Arsenal, anche se partita è stata molto dispendiosa e per questo potrebbero esserci molti titolari stanchi. Confermate la coppia d’attacco solita che vede Lautaro Martinez affiancare Marcus Thuram. Queste le probabili del match:

Inter – Sommer; Bastoni; Acerbi; Pavard; Darmian; Barella; Mkhitaryan; Calhanoglu; Dimarco; Thuram; Lautaro Martinez

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Buongiorno; Rrahmani; Olivera; Gilmour; McTominay; Anguissa; Politano; Lukaku; Kvaratskhelia