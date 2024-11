Gazzetta – Lobokta al centro del villaggio: rientra in gruppo oggi in vista dell’Inter

Lobotka è indispensabile per il Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta: “Lobotka oggi tornerà ad allenarsi in gruppo, e già questo è un segnale importante in vista della trasferta di Milano. E nei prossimi giorni intensificherà il ritmo e il lavoro: se tutto procederà positivamente, il regista slovacco tornerà a essere il punto di riferimento della manovra azzurra. Non per mancanza di fiducia negli altri, ma ci sono giocatori di cui è impossibile fare a meno e Lobotka appartiene a questa categoria”.