De Laurentiis, l’avvocato: “È contrariato, ritiene come noi di aver operato nel rispetto della legge. Rischi sportivi? Se ne occuperà Grassani”

Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto a Radio Crc, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello, per parlare del rinvio a giudizio del patron del Napoli a proposito dell’accusa di falso in bilancio relativa alla compravendita di Kostas Manolas, avvenuta nel 2019. Di seguito, le sue parole.

“Qual è la situazione sull’inchiesta Manolas, c’è da preoccuparsi? Se le contestazioni non vengono supportate da documenti che dobbiamo acquisire, in realtà abbiamo una semplice visione parziale a cui non possiamo replicare. L’operazione è stata svolta nell’osservanza della legge, quindi la società non ha problemi nel replicare, però dobbiamo conoscere gli atti. Quindi, all’esito dell’acquisizione, dello studio delle carte, dobbiamo verificare. Il principio è che vengono ritenuti sopravvalutati dei valori nella compravendita dei calciatori. Oggi il calciomercato viene valutato anche in sede giudiziaria, dobbiamo adattarci, ogni attività d’azienda è sotto la lente d’ingrandimento”.

“Ci è arrivato l’avviso della conclusione delle indagini, avevano ipotizzato falso in bilancio, da questo momento possiamo chiedere la copia degli atti. Oggi l’abbiamo già fatto. Il presidente vuole replicare, esattamente come noi ritiene legale l’operazione e di aver operato rispettando le norme. Noi non ci nascondiamo dietro un dito”.

“Quando potrebbe deporre? Non posso prevederlo, dobbiamo acquisire copia degli atti, studiarli e poi valutare se effettuare una manovra difensiva. Entro 20 giorni possiamo richiedere di essere interrogati, poi dipende anche dai magistrati. Le valutazioni difensive verranno effettuate solo dopo lo studio degli atti”.

“Siete tranquilli? Sì, abbiamo fatto un comunicato anche ieri. Che rischi corre il presidente e se ci sono per il Napoli? Penso che questi atti verranno trasmessi anche alla procura sportiva e di questo si occuperà Grassani. De Laurentiis è indagato per falso in bilancio, è responsabile dell’attività d’impresa ma il Napoli non è quotato in borsa. Cambia perché la normativa contabile e le pene sono diverse, poi bisogna capire chi ha avuto o meno il vantaggio. De Laurentiis come le è parso? Contrariato, l’attenzione su queste vicende è sempre seccante. Però è tranquillo e sereno, l’operazione non pensava fosse attenzionata dalla procura. Si possono fare operazioni slegate come accaduto con Manolas-Diawara? Sì, poi se non leggiamo cosa ci viene contestato, non saprei cosa rispondere”.