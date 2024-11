Il Napoli ha bisogno di segnare di più.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in relazione alle occasioni da goal create: “Per la precisione: il Napoli, tra le prime sei squadre della classifi ca è quella che ha segnato meno. Totale in 11 giornate: 18 gol rispetto ai 25 dell’Inter; ai 29 dell’Atalanta; ai 22 della Fiorentina; ai 24 della Lazio; e ai 19 della Juventus. Lette così, dal primo al sesto posto in ordine di punti”.