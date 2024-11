Conte non fa drammi: ambiente incitato dal tecnico, stagione lunga

Antonio Conte non fa drammi dopo lo 0-3 in casa con l’Atalanta.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta: “Conte sta lavorando sulla testa dei giocatori da mesi, facendo da pompiere quando l’entusiasmo dell’ambiente rischia di essere eccessivamente carico di aspettative e invitando tutti a pensare una partita alla volta. Piedi ben saldi a terra, umiltà, voglia di sacrificarsi. Dopo Empoli, Conte si era detto preoccupato di una sorta di pressione autoindotta all’interno del gruppo, che sembrava aver bloccato le gambe di alcuni giocatori. L’entusiasmo va benissimo, ma non deve essere un limite: Conte vuole che la squadra trasformi in valore questa ritrovata sinergia con la città. Il fortino azzurro è crollato per la prima volta in stagione: è stato un brutto pomeriggio, ma il campionato è ancora lungo”.