Sky Sport – Media gol nei top 5 campionati europei dal 2020: ecco dove si piazza il Napoli

Sky Sport ha riportato uno studio del portale Transfermarkt, secondo il quale dal primo gennaio 2020 ad oggi, analizzando i cinque principali campionati europei, l’Inter è il club italiano con la media gol più alta. A sorpresa, l’Atalanta supera il Real Madrid in questa classifica. Anche il Milan e il Napoli si trovano tra le prime venti squadre. Nella top 20 è esclusa la Juventus. La capolista della classifica, il Bayern Monaco, segna in media quasi tre gol per partita.

Ecco dove si piazzano le italiane: al quinto posto troviamo l’Inter, prima italiana nella top 20, con una media gol di 2,19 (403 in 184 partite).

Al nono posto c’è l’Atalanta che, come detto prima, supera in classifica il Real Madrid (al decimo posto) con 2,05 gol di media a partita (377 in 184 partite). Il Milan si piazza al dodicesimo posto con 1,9 gol di media a partita, quindi 347 in 183 partite.

Il Napoli, invece, si piazza al quattordicesimo posto con ben 344 gol in 184 partite dal primo gennaio 2020, con una media di 1,87 gol a partita.