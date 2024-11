L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto che emerge post sconfitta contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano la gara contro l’Atalanta è un classico incidente di percorso, una caduta che può capitare. Napoli non ha intenzione di fasciarsi la testa, e vuole archiviare in fretta la brutta prova con l’Atalanta, con la convinzione di essere sulla strada giusta. Lo dice la classifica, lo sottolinea l’abbraccio delle curve al termine del match. Un brutto scivolone non può cancellare tre mesi di grande crescita o la striscia di nove risultati utili consecutivi, con cui il Napoli si era ritrovato a +4 sulla seconda prima di domenica.