L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla prossima sfida del Napoli in trasferta contro l’Inter. Secondo il quotidiano il Napoli vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta. La compagine azzurra sta lavorando in vista della gara contro l’Inter. Servirà attenzione e sacrificio. Sarà un’altra sfida che dovrà dare al Napoli nuove risposte. E, allora, diventa fondamentale limitare i punti di forza dei nerazzurri e togliergli certezze. Perciò Conte studia tre mosse per disinnescare Inzaghi. La prima mossa sarà che Di Lorenzo e Politano dovranno limitare l’impeto offensivo di Dimarco, raddoppiando la marcatura ma cercando anche di farsi rincorrere, che all’esterno nerazzurro non piace molto. La seconda mossa riguarda nel limitare Calhanoglu, la mente del gioco offensivo nerazzurro e uomo chiave nella crescita della squadra. E allora sarà fondamentale il lavoro di McTominay in fase di non possesso: pressione alta e fisicità per arginare sul nascere il giro palla nerazzurro. La terza mossa è l’ispirazione dei giocatori offensivi. Kvaratskhelia e Lukaku sono stati grandi col Milan e praticamente annullati dalla fisicità dell’Atalanta.