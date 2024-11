L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano Lobotka ha saltato quattro partite per infortunio, le trasferte contro Empoli e Milan e le partite casalinghe contro Lecce ed Atalanta. Sono arrivate tre vittorie ed una sconfitta. Lobotka è un re della mediana, capace di abbinare la fase difensiva, con quella offensiva con riconquiste, pressioni ed idee. Lo slovacco è uno di quei giocatori, che sarebbero fondamentali in ogni squadra e potrebbe essere un valore aggiunto del Napoli per la prossima partita di Milano contro l’Inter. Lobotka freme dalla voglia di rientrare e sta provando ad ogni costo ad esserci per domenica sera. Anche ieri ha seguito l’iter riabilitativo e se ne saprà di più nelle prossime ore.