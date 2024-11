L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano l’attacco del Napoli è un pò in crisi, solo 18 i gol segnati in 11 partite. Se la difesa è una delle migliori con otto gol subiti, l’attacco deve migliorare. Infatti quello degli azzurri è il meno prolifico delle squadre di testa, a fronte dei 22 gol segnati dalla Fiorentina, dei 25 dell’Inter e dei 29 realizzati dall’Atalanta. Conte è ancora alla ricerca di trovare soluzioni alla palla in avanti giocata su Lukaku, da sfruttare in giornate quando il belga è marcato costantemente ad uomo. E poi c’è da considerare che Kvaratskhelia deve ritrovare continuità, McTominay e Politano devono rifiatare ogni tanto e che Lobotka è ancora troppo imprescindibile per la costruzione del gioco azzurro