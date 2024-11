Tuttosport – Napoli-Atalanta è la sfida dei 9: Lukaku e Retegui bomber di razza

Arrivato in estate dal Genoa con un affare lampo sbloccato a seguito dell’infortunio di Scamacca, Matteo Retegui sta letteralmente trascinando la sua Atalanta con 10 goal all’attivo. Dall’altra parte, il pupillo di Conte, Romelu Lukaku, è sbarcato a Napoli negli ultimi giorni di calciomercato dopo un lunghissimo corteggiamento e guida l’attacco della capolista.

Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, Napoli-Atalanta sarà anche la partita dei numeri 9: entrambi sono uomini decisivi per le rispettive squadra, Big Rom realizza un gol o un assist ogni 71′ dal suo ritorno in Serie A, l’italo-argentino ha realizzato 4 gol nelle 5 trasferte giocate in questo campionato. Conte punta su Big Rom per tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici, e per riuscire nel proposito dovrà battere l’Atalanta che non perde una partita dallo scorso 24 settembre.