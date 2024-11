CorrSport – Conte, l’uomo dei record: tra i top d’Europa e a tre punti dalla storia!

Sta accadendo ciò che tutti i tifosi azzurri sognavano, con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, i numeri degli azzurri sono tornati ad essere devastanti, come nell’anno magico dello Scudetto di Spalletti. Risultati che sono evidenziati dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che confronta il Napoli con le altre top europee: meglio in Europa ha fatto soltanto il Barça con 10 su 11 in Liga contro le 8 degli azzurri; che però hanno la miglior difesa della Serie A e d’Europa con il Lipsia (5 gol incassati), viaggia con 7 clean sheet e da settembre ha subito una sola rete come nessuno nei 5 top campionati d’Europa.

Inoltre, gli azzurri sono reduci da 5 vittorie consecutive e 5 sono anche i successi di fila al Maradona, un en plein che può diventare un record: non era mai successo a nessuno nella storia del Napoli, e invece a Conte mancano soli tre punti per diventare l’unico nella storia del club ad aver vinto le prime sei in casa da neo-allenatore. Tra l’altro, eguaglierebbe una striscia positiva di sei risultati che la squadra partenopea ha vissuto solo due volte in quasi cent’anni di vita: nel 1930-31 e nel 1 987-88 con Maradona e Careca.