CdS – Si sta creando un entusiasmo molto forte tra i tifosi azzurri. Ieri in centinaia al di fuori del centro sportivo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che sta vivendo il Napoli. Secondo il quotidiano c’è grande entusiasmo sia al Maradona, che domani sarà nuovamente sold-out sia all’esterno del centro di Castel Volturno con tantissimi tifosi presenti. La conferenza finisce e Conte, prima di abbandonare il centro sportivo, si ferma tra la gente, scende dall’auto e firmare autografi e a scatta foto. Ci sono almeno centocinquanta persone, ed il mister non ne dimentica una. Dell’entusiasmo e dei tifosi all’ingresso del centro ne ha parlato Conte in conferenza stampa sottolineando che l’entusiasmo deve essere benzina, è positivo e dobbiamo cavalcarlo ed alimentarlo. Ci deve essere sia l’attaccamento che senso d’appartenenza, poi il risultato è relativo. E’ giusto sognare la cosa più bella per loro, ma in maniera realistica si deve dire che è l’inizio di un percorso per dare stabilità per Napoli, per il presidente e per i tifosi che meritano gioie.