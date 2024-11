L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domani contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano domani mancherà ancora Stanislav Lobotka, che tornerà per la gara contro l’Inter. Quindi domani in regia ci sarà ancora Gilmour, con ai lati Anguissa e McTominay. Poi per il resto ci sarà sempre Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa ed il tridente offensivo formato da Kvaratskhelia, Lukaku e Politano, con quest’ultimo pronto a svolgere entrambe le fasi, facendo anche il quinto di difesa. Confermati dunque gli stessi undici di Milano e terzo sold-out del Maradona dopo i match contro Como e Lecce