L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla conferenza stampa di ieri di Antonio Conte. Secondo il quotidiano per Conte lo scudetto non è nei piani del Napoli. La parola non può essere associata al Napoli. Il nodo del suo ragionamento è chiaro. Nulla avviene per caso. I risultati si raggiungono seguendo la via del lavoro, del sacrificio. Le scorciatoie non esistono. Passaggio che ha irrobustito con i complimenti all’Atalanta e a Gasperini per il percorso effettuato. Il primo posto in classifica con quattro punti sull’Inter non esiste. Conte va iscritto tra i razionalisti e gli stoici del calcio. Considera la vittoria la logica conclusione di un cammino. Cammino che deve essere percorso superando diversi livelli di difficoltà. Nessuno regala niente. Ieri ha riportato tutti coi piedi per terra. Ha fatto di nuovo il pompiere. Lo farà altre volte. Ricorderà sempre il decimo posto, i 41 punti di distacco dall’Inter e i 48 gol subiti.