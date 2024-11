L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul nuovo tandem offensivo del Napoli ovvero Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku e Kvaratskhelia sono pronti a colpire l’Atalanta nella gara di campionato di domani. A San Siro sono stati loro a confezionare l’ottava vittoria in campionato, la quinta consecutiva come non accadeva da gennaio-febbraio 2023, quando al fianco di Kvaratskhelia era decisivo Osimhen. Però erano altri tempi. Ora ci sono il belga ed il georgiano che si sono guardati negli occhi quando il gigante è arrivato e si sono piaciuti subito. In campo si sono annusati e a Cagliari si sono capiti: assist di Kvaratskhelia e gol di Lukaku e viceversa. Per ora le sole due collaborazioni dirette, ma l’intesa è solida e molto forte fuori dal campo. Infatti dopo la notte di San Siro, il belga ha pubblicato su Instagram una foto di loro due e Kvara l’ha re-postata con un «My big bro».