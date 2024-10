Il Mattino – Incontro in programma oggi tra l’entourage di Kvara e ADL per definire il futuro

Nella giornata odierna è in programma un incontro molto importante tra lo staff di Kvara e il patron azzurro ADL circa il rinnovo del georgiano.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, infatti, la proposta rimane da 8 milioni di euro all’anno del suo procuratore Jugeli: cifra che almeno per il momento ADL non sarebbe intenzione a concedere all’attaccante, sul quale ci sarebbe anche il PSG dalla scorsa estate e un mancato accordo potrebbe portare alla cessione già in estate. Si proverà a trovare una quadra data anche la posizione del club che intende trattenere il georgiano ancora a lungo sotto il Vesuvio.