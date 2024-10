L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Torino per il mercato di gennaio. Secondo il quotidiano il Torino però sono da qualche settimana orfani di Duvan Zapata, vittima di un infortunio al ginocchio. A tal motivo la società di Urbano Cairo sta sondandoil mercato alla ricerca di un possibile bomber da acquistare a gennaio. Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è l’identikit giusto per sostituire Zapata al Torino. I granata cercano un attaccante con esperienza, una prima punta che possa portare un buon numero di gol. Simeone dunque sarebbe quello che i granata hanno messo in cima alla lista.