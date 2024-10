Di Lorenzo in conferenza: “Partita che lascia sensazioni positive, vittoria dedicata a Maradona”

Uno 0-2 che fa sognare in grande i tifosi del Napoli, che apre alla grande il trittico terribile di partite che vedrà gli azzurri affrontare, dopo il Milan, l’Atalanta al Maradona e l’Inter nuovamente a San Siro. Grazie alle reti di Lukaku e Kvara, gli azzurri consolidano il primato in attesa delle sfide di domani di Juventus ed Inter. A margine della vittoria sui rossoneri, il capitano del Napoli Giovanni di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria degli azzurri:

Analogie col Napoli dello Scudetto? “E’ stato rievocato un bel ricordo e la partita di stasera ci lascia delle sensazioni positive, è una vittoria importante contro una grande squadra, siamo molto contenti ma ci saranno tante altre partite difficili da affrontare da qui alla fine”.

Quanto è stata dura questa partita? “Ci siamo difesi bene, siamo cresciuti sotto l’aspetto della maturità, è stata una vittoria di gruppo dove ognuno di noi ha dato il 100%”.

Rispetto al passato Leao è stato contenuto molto meglio… “Leao lo conosciamo tutti, sia lui sia Okafor sono fortissimi quando ti puntano, abbiamo fatto un grande lavoro difensivo di squadra: prima Matteo, poi Pasquale e dall’altro lato Kvara, ci siamo sacrificati tanto. Quello del sacrificio è un aspetto fondamentale per tutti”.

Una vittoria ottenuta in un ambiente caldissimo “San Siro lo conosciamo, è sempre difficile giocare qua. Siamo contenti della vittoria e di far tornare a casa i nostri tifosi contenti”.

In casa con l’Atalanta a cosa bisogna stare attenti? “Giochiamo ad ora di pranzo contro una squadra in forma, loro stanno facendo bene e giocare alle 12.30 nasconde sempre insidie, dobbiamo stare attenti”.

Ancora un clean sheet per il Napoli, cosa è cambiato con l’innesto di Buongiorno? “Come detto anche in altre interviste, abbiamo preso 3 goal alla prima giornata e ci è sembrato di ripercorrere lo scorso campionato. Siamo stati bravi a resettare tutto e ad allenarci a testa bassa, siamo tutti focalizzati e concentrati su quello che dobbiamo fare nella fase difensiva”.

Termina l’intervento del Capitano in conferenza stampa, che chiude con una dedica: “Io e la squadra ci teniamo a dedicare la vittoria a Maradona visto che domani sarebbe stato il compleanno di Diego...”.