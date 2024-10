RILEGGI LIVE MN – Conte in conferenza: “Si respira aria positiva ma i momenti bui arriveranno, era importante mettere fieno in cascina”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa a seguito della vittoria della sofferta vittoria degli azzurri in casa del Milan:

Questa vittoria cambia il senso della stagione o permette di vedere gli obiettivi in modo diverso? “Il cartello dei lavori in corso a Castel Volturno c’è e ci sarà ancora. Ma penso ci sia lo stesso cartello anche a Milanello, anche il Milan ha ambiato allenatore, con la differenza che loro lo scorso anno sono arrivati in Champions con 20 punti più di noi. Loro sono squadra solida, forse addirittura più di noi, i lavori in corso ci saranno sempre perché dobbiamo migliorare questa condizione. Ogni club ad inizio anno si pone degli obiettivi sulla base del mercato e sulla base della stagione precedente, il nostro è quello di tornare in Europa perché dopo 14 anni non abbiamo centrato le Coppe ed una città come Napoli non può permetterselo. Ci sono almeno 5-6 squadre che hanno la nostra stessa idea, ma non cambia niente rispetto al passato, dobbiamo restare umili. Siamo orgogliosi per quello che sta accadendo, ma i momenti negativi arriveranno, stiamo mettendo un po’ di fieno in cascina”.

23.25 – Quali sono i margini di miglioramento di questa squadra? “Vogliamo continuare a crescere tutti insieme a livello di mentalità, giorno dopo giorno dobbiamo alzare l’asticella. So bene che se voglio un miglioramento da parte della squadra ogni singolo deve migliorare il proprio rendimento e diventare più forte. Alla fine, grazie al miglioramento di ogni singolo, la squadra ne trarrà giovamento. Sono soddisfatto della partita di oggi ma dobbiamo gestire meglio alcune situazioni, senza subire ansie, anche se c’è da dire che siamo venuti a giocare a San Siro e non è facile, io ho allenato qui due anni e so bene che impatto dà ai calciatori”.

Qual è la qualità che più l’ha colpita di questa squadra? “Io penso che tutte le squadre hanno dei limiti, bisogna lavorare per superarli. Quello che più mi piace di questo Napoli è l’ambiente che si sta creando fra di noi, tutti si sentono partecipi e coinvolti nel progetto. E’ la cosa più bella che possa chiedere, la gente a Castel Volturno si mette sempre a disposizione del Napoli, c’è aria positiva e questo dà tanta carica ed entusiasmo. Avere tifosi come quelli napoletani dà una carica emotiva importante, io vivo di passione e qui la passione è tutto. I tifosi devono sapere che ogni giorno lavoriamo per rendere i nostri tifosi orgogliosi di essere napoletani”.

23:30 – Termina la conferenza stampa di Antonio Conte!