L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano l’impatto di Conte al Napoli lo si nota grande identità che è riuscito a dargli in poco tempo. Non è casualità vincere e non prendere gol, solo 5 in 9 gare e non lo è portando a casa partite con il minimo scarto. Piuttosto è un sistema, un’identità che Conte ha dato al Napoli. Un’impronta col quale si presenta anche a Milano, senza esperimenti di formazione. Politano e Kvaratskhelia tornano ai loro posti, McTominay schierato sulla linea degli attaccanti, Lukaku inamovibile. Lotta, sofferenza e voglia di continuare a vincere, l’esame ha un indice di difficoltà medio- alto, ed il mister vuole dimostrare che lassù non ci è arrivato per caso.