L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku e Conte fanno tremare il Milan. Lukaku ha incontrato dodici volte il Milan nella sua carriera ma contro i rossoneri ha segnato soltanto con l’Inter tra il 2019 e il 2021. Cinque partite all’epoca, quattro in campionato e una nei quarti di Coppa Italia, con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta e cinque reti segnate. Oggi si è ricomposto il tandem con Conte e questa sera andrà in scena un’altra sfida con i rossoneri. La prima da quando ha ritrovato il suo maestro. C’è una tradizione da rispettare e il primo posto da blindare. Se vogliamo ci sono anche una serie di risposte da dare, dopo le scialbe prestazioni tra la trasferta a Empoli e la partita del Maradona con il Lecce. A conti fatti, complessivamente, Lukaku ha preso parte attivamente a 7 gol contro il Milan in tutte le competizioni con 5 gol e 2 assist. Solo con Cagliari, Torino e Genoa è riuscito a fare meglio partecipando a 9 reti.