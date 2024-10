L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui due cambi di formazione che ci saranno rispetto alla gara di sabato contro il Lecce. Secondo il quotidiano infatti torneranno titolari Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. I due agiranno come esterni nel 4-3-3/4-2-4, che però in fase difensiva diventa un 5-4-1 ed in fase offensiva una sorta di 4-2-2-2. Kvara e Politano dunque agiranno alle spalle di Romelu Lukaku e di Scott McTominay, che sarà sia di sostegno al belga, ma anche fondamentale sostegno per la fase difensiva, date le sue capacità atletiche e la sua intensità.