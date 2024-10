L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Milan e Napoli. Secondo il quotidiano oggi con la partita di San Siro inizia un mini ciclo di ferro per gli azzurri. Dopo aver scansato le trappole di Monza, Como, Empoli e Lecce, dove ha ottenuto 12 punti pur correndo qualche rischio di troppo, ma li ha superati tutti con la maturità delle big. La squadra fraglie dell’anno scorso, che si agitava se non la sbloccava ha capito il valore della pazienza. E’ ostinata, cinica ed impenetrabile, con infatti sei clean-sheet in nove giornate e spettacolare nel capire che basta un gol per vincere. La partita contro i rossoneri di stasera è il primo di tre test probanti pre sosta delle nazionali, che precede quello di domenica contro l’Atalanta e quello del 10 novembre contro l’Inter. Aria di scontri diretti e di alta classifica.