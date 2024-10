Sky – Milan-Napoli, la probabile formazione di Conte. Tornano Politano e Kvara dal 1′. Le ultime su Lobotka

Novità di formazione in casa Napoli. L’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini ha fatto il punto della situazione: “A Milano inizia un ciclo terribile per il Napoli. Un ciclo verità per capire quali sono le reali prospettive in ordine scudetto. La squadra sta per partire da Castel Volturno direzione Capodichino. In attacco torneranno Politano e Kvaratskhelia. Confermato il totem Lukaku dal 1′. Gilmour favorito su Lobotka che non ha ancora recuperato al 100% dall’infortunio muscolare”.

La probabile formazione: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All: Conte.