Risentimento muscolare per Gabbia, salta Milan-Napoli? I dettagli

Nel corso dell’allenamento mattutino del Milan presso il centro sportivo di Milanello, Matteo Gabbia ha avuto un risentimento muscolare che l’ha costretto a fermarsi. Le condizioni del difensore saranno valutate nel corso dei prossimi giorni tramite i dovuti esami, ma con ogni probabilità il centrale sarà costretto a saltare Milan-Napoli.

La partita in programma per martedì 29 alle 20:45 sembra infatti troppo vicina per il suo rientro, l’infortunio al polpaccio dovrebbe impedirgli la presenza nel big match. Insieme a lui, saranno assenti per i rossoneri anche Theo Hernandez e Reijnders per squalifica.