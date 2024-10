Pagelle MN – Vittoria sofferta per gli azzurri: Di Lorenzo determinante

Meret: Torna titolare ai danni di Caprile, è subito decisivo sul colpo di testa di Baschirotto. 6,5

Di Lorenzo: Il capitano quest’oggi è tra i migliori, segna un gol (in fuorigioco) ed è sempre una spina nel fianco per la difesa del Lecce. Nel secondo segna ancora questa volta è tutto regolare, sono 3 i gol stagionali del capitano azzurro. 7,5

Rrahmani: Partita discreta per il kosovaro, nessun particolare pericolo per la difesa azzurra. 6

Buongiorno: Vale lo stesso discorso per il classe ’99, anche lui sempre attento e puntuale. 6

Olivera: Insieme a Di Lorenzo è tra i migliori, sempre propositivo in fase offensivo e ineccepibile in fase difensiva. 6,5

Gilmour: Il giovane scozzese sta alzando le prestazioni, palla geniale a Di Lorenzo in occasione del gol e palla illuminante a Mctominay poco dopo. 7 (Raspadori: 6)

Anguissa: Buona gara per Anguissa, fa da equilibratore del centrocampo azzurro e prova la giocata che apre gli spazi al Napoli. 7

Mctominay: Gioca un primo tempo insufficiente, nel secondo tempo è cruciale per il gol del vantaggio degli azzurri. 7

Ngonge: Partita altalenante per il belga, ha alternato errori a giocate molto interessanti, nonostante tutto si porta una sufficienza piena a casa. 6 (Politano: Entra è fa quello che non ha fatto Ngonge in fase difensiva, troppo prezioso in questo momento Matteo Politano. 6,5)

Lukaku: Tra i meno coinvolti nel primo tempo Lukaku, mai decisivo e quasi sempre anticipato dai difensori giallorossi. 5,5 (Folorunsho: SV)

Neres: Buona gara per il classe ’97 brasiliano, ottimi spunti e giocate interessanti per l’esterno azzurro. 6 (Kvara: 6)