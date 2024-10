Meret: “Buongiorno fortissimo. Umiltà e lavoro per raggiungere grandi traguardi”

!”Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a seguito di Napoli-Lecce:

“C’è grande sacrificio, tutti sono pronti ad aiutare i compagni. Questo fa la differenza per concedere poco agli avversari”.

“Buongiorno sta facendo benissimo, sapevo fosse un gran giocatore e lo sta dimostrando. Ci dà una grandissima mano anche sotto l’aspetto della personalità, è difficilissimo saltarlo e bisogna fargli i complimenti perché sta dimostrando di essere fortissimo”.

“Nell’ultima parte di gara abbiamo sofferto un po’ ed è normale perché il Lecce cercava il pareggio. Nonostante ciò abbiamo difeso con ordine senza rischiare molto, purtroppo non è possibile controllare la gara per 90 minuti, ma è importante soffrire nel giusto modo”.

“Ora arrivano le partite difficili, ma siamo in un buon momento e abbiamo fiducia. Andremo a Milano per vincere, ci saranno una serie di partite impegnative ma siamo pronti”.

“Sappiamo che stiamo facendo una buona prima parte di campionato e non era scontato, ma adesso è davvero troppo presto per parlare di Scudetto. Restiamo umili per raggiungere qualcosa di grande”.

“Il rinnovo di contratto non mi condiziona, il mio procuratore sta parlando con la società e sono molto tranquillo”