L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento attuale di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano oggi per la sfida contro il Lecce Kvaratskhelia dovrebbe partire dalla panchina. La scelta dunque di mister Conte è soprattutto di natura tecnica, per prepararlo al ciclo terribile che attende il Napoli fino alla sosta di novembre, e perchè il suo rendimento non proprio quello atteso. Quindi con la probabile panchina di oggi del georgiano non centra assolutamente la questione rinnovo contrattuale.