Di Lorenzo e Anguissa a Dazn: “Contento per il gol, non è facile giocare contro queste squadre. Conte all’intervallo ci ha detto questo…”

Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa, calciatori del Napoli, sono intervenuti ai microfoni di Dazn per commentare i fatti di Napoli-Lecce. Di seguito, le loro sue parole.

Di Lorenzo: “Sono dispiaciuto per il primo gol annullato ma sono contento per quello che ho segnato. Abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e ci siamo riusciti. Il pubblico per noi è molto importante”.

Anguissa: “È difficile giocare contro squadre così. Dobbiamo essere pazienti, sono contento per Di Lorenzo e per la squadra. Conte ci ha detto a fine primo tempo che dovevamo andare avanti con il nostro gioco e di rimanere tranquilli. No, non ha urlato”.

Di Lorenzo: “L’ambizione è giocare per vincere, l’abbiamo fatto in tutte le partite che abbiamo affrontato. Tutte le partite vanno affrontate nella maniera giusta perché anche le squadre di bassa classifica sono organizzate, ma conta ciò che facciamo noi e le indicazioni del mister. Porti a cena i compagni? Riposiamo e poi ci sarà modo per festeggiare”.