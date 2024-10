Conte in conferenza: “Stiamo facendo un gran lavoro, ma bisogna restare compatti ed equilibrati. Su Ngonge e Neres…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza al termine di Napoli-Lecce. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Oggi abbiamo dominato dall’inizio alla fine, ai miei giocatori devo dire di restare calmi perché d’ora in avanti tutti faranno il massimo per metterci in difficoltà. Bisogna avere pazienza perché il gol può arrivare anche al 95esimo minuto. Sono sicuro che il Lecce si salverà perché è un’ottima squadra. Domani ci alleneremo e inizieremo a preparare la partita contro una grande squadra come il Milan”.

“Queste partite sulla carta facili non sono poi così scontante, soprattutto per una squadra che si sta ricostruendo come noi. Siamo stati bravi a vincere come squadre più deboli di noi, ma non erano risultati già scritti. Ora viene il Milan e sicuramente non sarà facile, ma noi dobbiamo cercare di essere tutti compatti ed equilibrati per migliorare ancora. Ci saranno momenti difficili e bisogna capire che siamo ancora in costruzione”

“Sono contento della prestazione di Ngonge e Neres, secondo me Ngonge sta crescendo tantissimo. Oggi è stato un po’ condizionato dal giallo, ma è stato bravissimo a non prendere il secondo giallo. Neres è un giocatore che ci dà soluzioni tattiche diverse ed è molto importanti per noi. Sono contenti che tutti stanno dando il loro contributo.”

“Leao è un giocatore che spacca le partite e non dovremo dargli campo, ma il Milan non è solo Leao. Avremo solo un giorno per preparare la partita, ma adesso pensiamo a goderci la vittoria”.