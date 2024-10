L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Lecce. Secondo il quotidiano ci saranno quattro cambi dal primo minuto rispetto alla formazione di Empoli. E lo stadio sarà nuovamente sold-out per spingere la capolista. Il tridente sarà completamente inedito e tutto mancino con Ngonge a destra, Lukaku in mezzo e Neres a sinistra. Per i due esterni sarà l’esordio in campionato dall’inizio: l’unica da titolari l’hanno giocata in Coppa Italia contro il Palermo. Per il resto: Meret si riprende il posto tra i pali dopo l’infortunio muscolare rimediato con la Juventus, così come Olivera si prenderà il posto di Spinazzola. Dunque davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa e Gilmour a centrocampo e McTominay pronto ad affiancare Lukaku in fase di possesso.