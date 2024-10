L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku sarà titolare nella gara contro il Lecce. Il giocatore vuole riscattare la brutta gara contro l’Empoli, dove è stato tra i peggiori in campo. Dopo aver realizzato un rigore e due assist contro il Como al Castellani ha avuto una giornataccia culminata nella sostituzione ad inizio secondo tempo. Dunque il Napoli e Conte s’aspettano una reazione immediata. Lukaku è uno che ha messo insieme 389 gol in carriera, è uno che ha sempre inciso, nelle prime cinque partite di campionato con il Napoli ha realizzato 3 gol e 4 assist. Alti e bassi fanno parte del gioco, e ormai il durissimo percorso atletico intrapreso da quando è arrivato con tanto di soste trascorse a Castel Volturno sembra produrre i primi frutti. Più tonico, più leggero, più ritmo. Non resta che confermare le impressioni in campo.