Conte: “Spero ci sia un atteggiamento diverso rispetto ad Empoli, non abbiamo fatto bene in quella gara”

Il mister del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per anticipare la sfida contro il Lecce di sabato pomeriggio al Maradona. Il tecnico salentino si è soffermato soprattutto sull’atteggiamento da utilizzare e sul cambio di ritmo e volontà rispetto alla sfida con l’Empoli. Queste le sue parole: “Spero sia diverso rispetto a quello di Empoli. Lì non lo abbiamo fatto bene. A volte ci sono gli avversari o situazioni esterne che portano a incontrare difficoltà. Vogliamo migliorare rispetto al primo tempo di Empoli”.