Gazzetta – Neres si gioca le sue carte: con Lecce può partire dal 1′

David Neres potrebbe partire titolare in Napoli-Lecce.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, stamane: “Sabato al Maradona arriva il Lecce e Conte potrebbe sorprendere tutti,

lanciando il brasiliano nell’undici iniziale. Del resto, da settimane sottolinea come Neres sia ormai pronto: Antonio e il suo staff hanno dovuto fare un lavoro mirato per rimetterlo nella migliore condizione fisica e al passo con i compagni anche nelle logiche tattiche di squadra. David ha fatto bene i compiti e continua a studiare come vuole il maestro Antonio”.