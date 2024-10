Alex Meret tornerà tra i pali contro il Lecce con ogni probabilità.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, il portiere friulano sarà a disposizione di Conte per i pugliesi: “Il portiere azzurro, out dal 21 settembre per una distrazione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, sembra pronto per rientrare sabato

contro il Lecce e riprendersi il suo posto tra i pali, difeso per la verità con ottimi risultati da Elia Caprile, tra i migliori domenica scorsa a Empoli”.