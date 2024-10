Due big match all’orizzonte – Conte pensa a qualche cambio con il Lecce

Il Napoli dovrà sfidare Milan e Atalanta nelle prossime settimane dopo il Lecce.

Impegni che potrebbero portare Conte a cambiare qualche uomo contro i pugliesi data la vasta scelta soprattutto in attacco. Ne ha parlato La Gazzetta stamane: “Dopo il Lecce, il Napoli sfiderà il Milan a San Siro e l’Atalanta al Maradona, logico pensare a qualche rotazione extra come si fa normalmente con gli impegni di Champions. L’Europa quest’anno non c’è, quindi questa è una delle poche occasioni in cui la capolista dovrà affrontare più gare ravvicinate. E in attacco il Napoli ha tante soluzioni di qualità e affidabilità dietro a Politano, Kvara e Lukaku”.