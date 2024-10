TMW – Lobotka è un obiettivo del Barcellona, Hansi Flick attirato dallo slovacco: ecco la sua valutazione

Stanislav Lobotka è considerato il cuore pulsante della formazione del Napoli, nonostante sia attualmente fermo ai box per problemi muscolari che lo terranno lontano dal campo per diversi giorni.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Barcellona di Hansi Flick starebbe pensando seriamente al centrocampista slovacco del Napoli: “Il Barcellona continua a seguire con attenzione lo slovacco. Le sue ottime prestazioni in questa stagione hanno attirato le attenzioni di Hansi Flick, nuovo allenatore del Barça, anche in virtù delle relazioni ottime degli emissari. Nelle ultime settimane è stato visionato più volte e c’è la convinzione sia l’innesto giusto per la mediana”.

La valutazione del centrocampista del Napoli è intorno ai 35 milioni di euro, secondo la testata online. Attualmente, Lobotka è felice al Napoli ma non ha mai negato di voler giocare per il Barcellona, il quale ha più volte espresso la volontà di poter cambiare progetto esclusivamente per i colori blaugrana: “Se arrivasse un’offerta vorrei andarci, ma a Napoli sono contento” le sue parole qualche mese fa.

Inoltre, quest’estate l’agente dello slovacco aveva dichiarato di aver concordato i termini di un accordo con il Barcellona ma, con il cambio di allenatore (da Xavi ad Hansi Flick), hanno deciso di restare nella città partenopea e di non prendere in considerazione nessun’altra offerta, anche per potersi concentrare esclusivamente sulla sua Nazionale, in vista degli Europei.

Dunque, bisognerà attendere la prossima finestra di calciomercato o, addirittura, aspettare la finestra estiva per poter osservare gli sviluppi di questa possibile operazione.