Neres: “Con Conte sto lavorando per migliorare. Napoli in vetta? Proveremo a restarci. Careca? Voglio battere un suo record”

David Neres, attaccante brasiliano del Napoli, è intervenuto a Radio CRC durante la trasmissione A Pranzo con Umberto Chiariello per raccontare i suoi primi mesi nella città partenopea e le sue vecchie esperienze.

Riguardo l’impatto con il campionato italiano, Neres si è espresso così: “La prima cosa che ho notato quando ho messo piede in campo con la maglia del Napoli è stata l’intensità e il livello tattico di questo campionato. Per questo motivo, con mister Conte, mi sto allenando per poter migliorare sotto questo punto di vista, anche per poter performare nel miglior modo possibile in ogni gara“.

Inoltre, David Neres ha speso qualche parola sulla possibilità di ritornare a giocare per la Nazionale brasiliana: “Attualmente sto lavorando duramente con il Napoli, mi dedico solo per fare il meglio possibile per la maglia del Napoli”.

David Neres si è espresso anche riguardo la sua vecchia esperienza all’Ajax e al Benfica: “Quando approdai all’Ajax ero giovanissimo, avevo 19 anni, quasi venti. L’esperienza ad Amsterdam è stata fondamentale per la mia crescita, sia come uomo che come calciatore. L’Ajax ha un ottimo settore giovanile e hanno pazienza con i giovani. È stato molto importante per me. Com’è stato giocare con Di Maria al Benfica? Tutti conoscono Ángel, non c’è bisogno di commentarlo come calciatore. Ciò che mi ha impressionato di più è la sua personalità, come uomo prima ancora che come calciatore, la sua semplicità, la sua empatia negli allenamenti”.

L’ala brasiliana, inoltre, ha descritto come viene visto il Napoli in Brasile e si esprime riguardo il paragone con Careca: “Il Napoli ha un grandissimo impatto in Brasile negli appassionati e nei fan. Careca? È stata una leggenda, sia al Napoli che al San Paolo, in Brasile. Penso che al momento non si possono fare paragoni con me. Spero, ma sarà molto difficile, superare i 18 assist che ha fatto a Napoli solo in questa stagione. Sono molto più importanti i traguardi di squadra, ma ci proverò a superare questo traguardo già in questa stagione”.

In aggiunta, David Neres spende qualche parola sul suo compagno di reparto Khvicha Kvaratskhelia: “Penso che tutti pensano che Kvara sia un top class player. Dopo averlo visto in campo e poi in allenamento non c’è altra risposta possibile”.

Infine, il brasiliano del Napoli fa una promessa ai tifosi azzurri: “Siamo pronti a mantenere il primo posto in classifica. Siamo consapevoli delle partite difficili che dovremo affrontare ma per ora pensiamo a fare bene con il Lecce”.