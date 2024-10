L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui primi mesi da allenatore azzurro di Antonio Conte. Secondo il quotidiano l’effetto Conte già ha dato i suoi frutti, si vede per esempio dal passare dal decimo posto al primo in appena cinque mesi. E ad Empoli si è visto tutto quello che chiede il mister. Per essere al primo posto quello che conta soprattutto è la solidità, che è stato il punto di partenza della rivoluzione contiana da giugno. Non a caso il mister sin dalla sua presentazione a fine giugno ha rimarcato sempre l’elevato numero di reti subite la scorsa stagione. Infatti dopo la debacle di Verona, tra l’altro senza il totem della difesa ovvero Alessandro Buongiorno, in tutte le successive otto partite il Napoli ha subito solamente due reti. Ad Empoli il Napoli si è dovuto sporcare le mani, soffrendo specie nel primo tempo. E come nelle altre partite si è vista tutta la duttilità del Napoli, capace di attaccare e difendere in due modi completamente differenti. Ma è il mister che fa la differenza. Sa come si vince e quanto è dura farlo e perciò tutti i tifosi sono nelle sue mani