Dragusin, parla l’agente: “Napoli? Grande squadra ma Radu è felice in Premier League”

Florin Manea, procuratore di Radu Dragusin (ex obiettivo del Napoli per il reparto difensivo), è stato intervistato dalla testata online Si gonfia la rete per parlare del suo assistito.

Riguardo ad alcune voci di un nuovo interesse del Napoli nei confronti del centrale del Tottenham, l’agente ha risposto così: “Ad oggi non ho avuto contatti con nessun club; inoltre, penso che il Tottenham non voglia liberarsi facilmente di Radu, il club lo ha pagato 30 milioni di euro e, con la sua cessione, dovrebbero acquistare un altro difensore. Lui vuole giocare con gli Spurs ed è felice a Londra. Tanti club su di lui? Ho letto alcune notizie ma, ripeto, attualmente non siamo interessati“.

Inoltre, l’agente del difensore romeno si è espresso sul poco spazio ottenuto questa stagione con la maglia del Tottenham: “Dragusin lavora e lotta ogni giorno per il posto da titolare, nessun giocatore è felice se gioca poco. Più in là tireremo le somme ma in questo momento penso sia prematuro parlare di cessione o trasferimento“.

Infine, Florin Manea risponde ad alcune domande su Antonio Conte e sulla possibilità di vedere nei prossimi mesi Radu Dragusin con la maglia del Napoli: “Conte? È uno dei migliori allenatori al mondo e sta allenando una grande squadra. Penso che nel calcio ci siano sempre tante possibilità e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro ma Radu è felice di giocare in Premier League“.