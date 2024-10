L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli in vista della gara di sabato contro il Lecce. Secondo il quotidiano dopo il giorno di riposo post Empoli il Napoli riprenderà oggi la preparazione a Castelvolturno, in vista della partita di sabato al Maradona contro il Lecce. Per quanto concerne la formazione, Conte ritroverà Meret: il portiere è fuori dalla trasferta di Torino con la Juventus, a causa di un problema muscolare, ma i tempi del rientro sono maturi. Mancherà, ancora, Lobotka, che ha già saltato l’Empoli per un infortunio alla coscia sinistra e per il momento resta in dubbio anche per il Milan. Scontato il rientro dall’inizio di Olivera in difesa.