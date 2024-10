L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano il doppio cambio Simeone e Olivera per Lukaku e Spinazzola è stato decisivo per la vittoria di domenica. Il belga, impalpabile è uscito sereno. Forse se l’aspettava. Essere un pupillo dell’allenatore non vuol dire avere il posto assicurato. Lukaku lo sa e gli altri l’avranno capito. Simeone sfrutta la sua chance, è vivace come Olivera a sinistra. La rosa è ampia, non esistono intoccabili. Kvaratskhelia, come nelle precedenti gare di campionato, esce dopo il settantesimo. Neres porta allegria e freschezza aspettando una maglia da titolare.