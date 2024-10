L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’intricata questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano inizia la settimana della verità per il rinnovo di Kvaratskhelia, in quanto nei prossimi giorni o potrebbe accadere in merito il rinnovo del georgiano. Il Napoli propone 5 milioni più bonus, così da pareggiare lo stipendio da 6 milioni di Lukaku, con ritocchi progressivi a scalare fino al 2029, più l’inserimento di una clausola rescissoria in stile Osimhen. L’agente dell’attaccante invece chiede 8 milioni di base con clausola rescissoria inferiore ai 100 milioni. Il ds Manna e l’agente del calciatore hanno in agenda un nuovo incontro a Milano, a ridosso della partita con il Milan di martedì a San Siro, oppure a Napoli se il manager arriverà per la sfida di sabato contro il Lecce.