ADL a Sky: “Conte tra i primi 5 allenatori del mondo. Kvara? È già successo…”

Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport su Conte e sul futuro di Kvara: “Conte non viene a Napoli per far sapere chi è. Tutti ormai lo considerano tra i primi 5 allenatori del mondo. Lasciatelo lavorare, io per scaramanzia l’ho detto non bisogna parlare. La concentrazione è fondamentale, non bisogna mai distrarsi”.

Su Kvara: “I nostri calciatori rimarranno a Napoli fin quando lo vorranno. Dal momento che la loro avventura qui finirà ce ne faremo una ragione. Ci sono stati diversi casi in passato e non c’è mai stato un problema. Rispettiamo sempre la scelta di un calciatore e i calciatori devono rispettare i nostri investimenti”.